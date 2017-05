Superior Bike Adventure 2015 – najdi si parťáka a vyraž!

Nejpopulárnější domácí letní orientační závod dvojic na horském kole – Superior Bike Adventure se letos uskuteční 18. a 19. července v regionu Toulava na pomezí středních a jižních Čech. Centrum závodu bude v areálu Monínec.

Pořadatelé Superior Bike Adventure každý rok vybírají pro konání závodu nová neprozkoumaná místa – právě to závod odlišuje od podobných akcí, které začaly po jeho vzoru v Česku vznikat. Letošní ročník zavede účastníky na pomezí středních a jižních Čech do oblasti Toulavy, centrum závodu bude ve známém sportovním areálu Monínec. Krajina Toulavy je, ač blízko Prahy a dalších velkých měst, stále poněkud neobjevená a neznámá. Závodníky tu čekají staré kamenné kříže podél cest, keltské menhiry ukryté na loukách a v lesích. Jsou tu mokřadní louky, hluboké lesy i spousta zajímavých geologických útvarů – skály, balvany či kamenná moře.

Při Superior Bike Adventure si každá dvojice volí trasu sama podle turistické mapy, kterou dostane na startu, tak, aby během časového limitu dostala co nejvíc bodů za průjezd jednotlivými kontrolními stanovišti. První den jedou dvojice šest hodin, etapa druhého dne je kratší – jede se jen čtyři hodiny, o to důležitější je ale pečlivé naplánování celé trasy. Klíčovou roli při Bike Adventure tedy nehraje jen fyzická kondice týmu a to, jak se vyzná v mapě. Důležité je si především správně rozvrhnout své síly a odhadnout své možnosti v průběhu plánování trasy. Spokojení jsou bikeři, kteří zvládnou najet i přes 100 km, stejně jako cyklisté, kteří ve stejné době ujedou třeba jen 20 km. Závodníci nesmí zapomenout na hlavní pravidlo – jet ve dvojici a být stále na doslech od svého parťáka! Už několik let je nedílnou součástí i kategorie BA Challenge, v rámci které se závodníci po první etapě nevracejí do centra závodu, ale nezbytné vybavení si vezou s sebou a přenocují na předem neznámém místě na trase závodu. Připraveny jsou i již tradiční kategorie pro mužské, ženské i smíšené dvojice včetně kategorií veteránských.

Superior Bike Adventure letos slaví patnácté narozeniny a u této příležitosti se mu pořadatelé rozhodli nadělit dárek v podobě nové kategorie. Protože se cyklistika stává stále populárnějším sportem i pro rodiny s menšími dětmi, zařazují letos poprvé rodinnou kategorii BA Family. Jednomu z dvojice, která se do této kategorie přihlásí, musí být v době konání závodu méně než 15 let, naopak druhému z nich musí být přes 18. Oba ale musí závod absolvovat na vlastním kole. Pro rodiče menších dětí, které by závod ujet nezvládly, je po oba dny připraven dětský koutek. O jejich ratolesti zde bude skvěle postaráno a pořadatelé jim připraví zábavný program.

Více informací a možnost přihlásit se najdete na webu závodu www.bike-adventure.cz.